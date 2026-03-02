MEDICINA
Un graduat de la UdL aconsegueix la 27 millor nota dels 15.283 aspirants a l’examen MIR
L’alacantí Vicente Antón va estudiar fins a 12 hores diàries durant 8 mesos. Guarda un bon record de Lleida malgrat que la pandèmia va complicar el seu primer any i encara no sap en què especialitzar-se
Tot esforç té recompensa, i estudiar fins a dotze hores diàries durant vuit mesos ha servit al graduat de la Universitat de Lleida (UdL) alacantí Vicente Antón per aconseguir el lloc 27 de l’Estat a l’últim examen MIR (Metge Intern Resident), en el qual van participar 15.283 aspirants. “El més important és tenir constància, però també has d’obligar-te a descansar”, assegura al fer memòria del llarg camí per preparar-se que va iniciar el 2024, el seu últim any d’estudis. “Vaig començar unes dos o tres hores cada dia, a poc a poc, fins que em vaig graduar el juny passat i vaig tornar a casa, a Alacant”, explica el futur resident. Allà es va matricular a distància en una acadèmia d’Oviedo “i vaig començar a estudiar des d’abans de les 8.00 h fins a les 22.00 h de dilluns a divendres, fent parades per menjar i per anar alguna tarda al gimnàs”, recorda. Els dissabtes portava a terme simulacres d’exàmens, la qual cosa “em va servir molt com a entrenament”, malgrat que admet que el dia de la prova, el 24 de gener, no va poder evitar els nervis. “Vaig sortir amb bones sensacions, però va ser un dia incert i estrany”, afirma. Antón guarda un bon record de Lleida, encara que explica que “el primer any no va ser gaire normal, vaig sortir de casa per primera vegada per viure sol i va arribar la pandèmia”. A partir del segon “em vaig adaptar molt millor i em vaig sentir còmode”. Sobre els seus professors, valora que “alguns motivaven més que d’altres, però molts em van il·lusionar i van fer interessar-me per les seues assignatures”. Als seus 24 anys, Antón encara no té clar quina especialitat triar, encara que es decanta per les mèdiques per sobre de les quirúrgiques. La seua nota ha estat la millor d’un estudiant de la UdL en diversos anys i assegura que no hauria estat possible sense el suport de la seua família a casa i d’amics. “Els d’Alacant em van ajudar a desconnectar, i amb els de la carrera de Lleida ens hem ajudat a distància amb l’examen”, explica.
El futur resident dona suport a les últimes vagues que els metges han portat a terme en tot l’Estat, ja que “lluitem per tenir unes condicions normals per treballar i per poder donar una millor atenció”, valora. “Hi ha poc personal per a un elevat nombre de pacients, cal lluitar per poder atendre’ls còmodament”, afegeix en aquest sentit.
Millor nota en sis anys
El lloc 27 en el MIR d’Antón és el millor que ha aconseguit un estudiant de la UdL des del 2020, quan Mar Luque va quedar en la posició 25. Són dos dels millors resultats històrics de la universitat.
Un any més tard, el lleidatà Marc Falguera va aconseguir el lloc 155. El 2022, el millor de la UdL va ser Lluís Adamella, el 164. El 2023, Fabià Torres va quedar el 44; el 2024, Víctor Vidal va assolir el lloc 41; i l’any passat, Jonathan Vargas també es va colar en el top 50, al lloc 45.
“Lluitem per poder donar una millor atenció”
Vicente Antón explica que durant les seues pràctiques a Lleida “vaig veure que a molts metges els agradaria dedicar més temps a cada pacient, però no poden perquè després haurien de tractar molt més ràpid els següents”, lamenta.