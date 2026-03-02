La posada en marxa del centre d’atenció per a temporers de Lleida, prevista per a l’1 de juny
Està ubicat al polígon de la Creu del Batlle, a prop de l’Horta de Lleida
El Centre d’Acolliment de Temporers (CAT) per allotjar 32 persones que vinguin a Lleida a treballar en la recollida de fruita hauria d’estar llest el pròxim 1 de juny, per a l’inici de la campanya agrària, segons ha indicat l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després de visitar les obres de construcció de l’equipament, que van amb una mica de retard a causa de les inclemències meteorològiques. Està ubicat al polígon de la Creu del Batlle, a prop de les partides de la Caparrella, Rufea, Butsènit i Vallcalent, a l’Horta, té un cost de 538.968,40 euros, i és el primer dels tres previstos per la Paeria. Larrosa no ha revelat encara quins seran les seues ubicacions, només va indicar que el proper any habilitaran el segon. Ha detallat que aquest primer CAT constarà de dos mòduls amb quatre habitacions dobles en cadascun i ha destacat la seua ubicació, ja que es pot arribar caminant, amb bicicleta o amb autobús urbà.
L’alcalde ha destacat que aquest equipament se sumarà al dispositiu d’allotjament per a temporers a la Fira de Lleida, amb 100 places, i els pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana, amb 99 places més. A més, a la Fira s’estrenarà aquest any una oficina única de mediació per derivar persones que vinguin per a la campanya de la fruita però que tinguin altres perfils a un altre tipus de llocs de treball amb sectors amb alta demanda, com la construcció, la logística o l’hostaleria.
Larrosa ha subratllat que amb el CAT esperen “dignificar” l’acollida de temporers i espera que serveixi d’exemple perquè poblacions de l’entorn de la capital habilitin aquest tipus d’allotjaments, per “responsabilitat”. Així mateix, ha apuntat que la idea és aprofitar “al màxim” aquest equipament, de manera que no descarten que fora de la campanya agrària pugui ser utilitzat també en situacions d’emergència o en funció de les necessitats de la ciutat.