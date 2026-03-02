EDUCACIÓ
Recullen firmes perquè alumnes del Països Catalans entrin al Torre Vicens de Lleida
Famílies denuncien que un canvi d’última hora els deixarà sense plaça a l’ESO
Famílies de l’escola Països Catalans, a Balàfia, recullen firmes per protestar contra un canvi del sistema d’adscripcions per a la preinscripció del pròxim curs que, asseguren, farà que la majoria dels seus fills que iniciaran l’ESO no tinguin plaça a l’institut Torre Vicens, situat al costat del col·legi. En aquest sentit, han redactat un manifest en el qual expliquen que la seua escola té una doble assignació: a aquest institut, que té 3 línies i 90 places, i al Manuel de Montsuar, amb 4 i 120, respectivament.
L’altre col·legi públic del barri, el Minerva, estava adscrit només al Montsuar, però per al curs vinent les famílies també podran optar entre els dos. Afegeixen que les escoles de diversos pobles, per als quals hi ha servei de transport escolar i tenen l’accés garantit, estan també assignades al Torre Vicens, de manera que el nombre de places disponibles és reduït i la demanda augmenta molt al poder demanar aquest centre també els cinquanta alumnes que acaben Primària al Minerva.
A més, destaquen que no “s’ha informat ni parlat amb la comunitat educativa afectada”, ja que no han tingut constància d’aquest canvi fins fa molt pocs dies, quan la preinscripció a l’ESO comença el dia 6. Exigeixen que es revisi la planificació i que es “garanteixi la igualtat d’oportunitats en l’accés als centres de Secundària”.
Ahir, en el ple de la Paeria el grup de Junts va secundar la posició de les famílies i va instar l’ajuntament a “vetllar activament” perquè tots els alumnes del Països Catalans tinguin plaça al Torre Vicens.
Per la seua part, el delegat d’Educació, Ruben Mansilla, va dir que l’any passat es va detectar que hi havia un problema de “falta d’equitat” i que aquesta modificació (la doble adscripció del Minerva) es va fer d’acord amb l’ajuntament i l’Oficina Municipal d’Escolarització “per garantir una millor distribució de tota la tipologia de l’alumnat de la zona, tant l’ordinari com NESE”, i va afegir que els dos instituts n’estaven informats.