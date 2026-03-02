INCIDÈNCIES
Rescatat al quedar atrapat a la vora del pantà de Rialb
Els Mossos van denunciar una persona per conduir de forma negligent després que el seu cotxe quedés immobilitzat en una carretera inundada per més d’un metre d’aigua als voltants del pantà de Rialb i necessités organitzar una operació de rescat. Val a recordar que les últimes pluges han deixat l’embassament al 90% de la seua capacitat amb més de 360 hectòmetres cúbics, cosa que ha obligat a obrir comportes per tenir marge de reserva pel desglaç.