MOBILITAT
Segon dia sense embussos a la nova estació d'autobusos de Lleida
La jornada va transcórrer amb normalitat i sense causar problemes de mobilitat al carrer Príncep de Viana
El segon dia de funcionament de la nova estació de busos va transcórrer amb normalitat i sense causar problemes de mobilitat al carrer Príncep de Viana. A la tarda hi havia una patrulla fixa de la Guàrdia Urbana per si hi havia alguna incidència, però l’entrada i sortida de vehicles no va causar retencions. A la nova terminal donen servei 3 operadores (Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla) que ofereixen més de setanta rutes.
Lleida
Entra en funcionament la nova estació d'autobusos de Lleida
santi costa domingo