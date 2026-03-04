SEGRE

Segon dia sense embussos a la nova estació d'autobusos de Lleida

La jornada va transcórrer amb normalitat i sense causar problemes de mobilitat al carrer Príncep de Viana

Dos autobusos de la companyia Alsa entrant a la nova estació ahir a la tarda. - GABRIEL VICENTE

Redacció

El segon dia de funcionament de la nova estació de busos va transcórrer amb normalitat i sense causar problemes de mobilitat al carrer Príncep de Viana. A la tarda hi havia una patrulla fixa de la Guàrdia Urbana per si hi havia alguna incidència, però l’entrada i sortida de vehicles no va causar retencions. A la nova terminal donen servei 3 operadores (Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla) que ofereixen més de setanta rutes.

