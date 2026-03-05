SANITAT
L’Arnau renova 20 bressols per millorar el benestar
L’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat una vintena de bressols de collit, que permeten mantenir el nadó al costat de la mare, a les habitacions de maternitat del servei de Ginecologia i Obstetrícia.
Aquesta iniciativa “s’emmarca en el compromís continu amb la humanització de l’assistència al part i postpart”, defensa l’hospital, que indica que entre els principals beneficis d’aquests llits destaquen “l’afavoriment i consolidació de la lactància, la millora del vincle afectiu mare-nadó, més autonomia i confort per a la mare, la disminució del risc de caigudes i la promoció del descans matern”.
L’Arnau es troba en obres de renovació de l’àrea de preparació al part. Ja ha habilitat quatre boxs individuals per proporcionar intimitat durant la dilatació, i aquest estiu preveu estrenar els cinc restants.