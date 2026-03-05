SEGRE

L’Arnau renova 20 bressols per millorar el benestar

Un dels nous bressols de collit. - ICS LLEIDA

Un dels nous bressols de collit. - ICS LLEIDA

L’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat una vintena de bressols de collit, que permeten mantenir el nadó al costat de la mare, a les habitacions de maternitat del servei de Ginecologia i Obstetrícia.

Aquesta iniciativa “s’emmarca en el compromís continu amb la humanització de l’assistència al part i postpart”, defensa l’hospital, que indica que entre els principals beneficis d’aquests llits destaquen “l’afavoriment i consolidació de la lactància, la millora del vincle afectiu mare-nadó, més autonomia i confort per a la mare, la disminució del risc de caigudes i la promoció del descans matern”.

L’Arnau es troba en obres de renovació de l’àrea de preparació al part. Ja ha habilitat quatre boxs individuals per proporcionar intimitat durant la dilatació, i aquest estiu preveu estrenar els cinc restants.

