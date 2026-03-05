INCIDÈNCIES
Talen sis arbres morts a l’avinguda de Blondel
Estaven secs, un dels quals a causa de la crema de contenidors, i n’hi ha alguns més en mal estat. La Paeria preveu reposar-los
El servei de jardineria municipal va talar ahir sis arbres de l’avinguda de Blondel que estaven secs, un dels quals a causa de la crema de contenidors, segons va explicar la Paeria, que preveu reposar-los aviat. Un portaveu va assenyalar que els tècnics van detectar que estaven morts durant els treballs generals de revisió i poda, “i per evitar qualsevol risc de fallida s’han talat ara, aprofitant els treballs”, va afegir. Els arbres retirats eren acàcies (Albizia julibrissin), i la majoria dels exemplars de Blondel es troben en molt mal estat o morts.
El juliol de l’any passat hi va haver una nova onada de cremes intencionades de contenidors a la ciutat, amb fins a set incendis durant la mateixa matinada. A Blondel en van cremar quatre, i la resta, a Cappont i la Mariola. La Guàrdia Urbana va identificar un dels presumptes autors i, segons les indagacions policials, els incendis haurien estat obra de les mateixes persones tret de l’últim cas, el de la Mariola.
Per diverses raons, en els últims mesos s’han hagut de talar diversos arbres a Rovira Roure i el recinte de l’hospital Santa Maria. La Paeria preveu plantar 511 unitats aquest mateix hivern.