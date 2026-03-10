SEGRE

El Congrés ha aprovat una llei per endurir les condemnes de multireincidència, a Lleida hi ha vint delinqüents actius

Els delinqüents multireincidents acumulen fins a 359 antecedents a la capital del Sagrià, amb la nova llei hi haurà un càstig més gran per a delinqüents reincidents en alguns supòsits

Imatge d’arxiu de dos agents dels Mossos patrullant per l’Eix, on es registren més furts - JORDI ECHEVARRIA

Albert Guerrero
Publicat per
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

La lluita contra la multireincidència s’ha convertit en un element central del debat policial, jurídic i també polític. Fa menys d’un mes, el Congrés dels Diputats va aprovar una reforma penal impulsada per Junts per augmentar el càstig a la multireincidència. Què suposa aquesta reforma penal?

D’entrada un càstig més significatiu per a delinqüents reincidents en alguns supòsits. Per exemple, el delicte de furt (robatori a la distracció, que és la majoritària dels delictes contra el patrimoni) comportarà penes d’un a tres anys de presó si es presenten circumstàncies com haver estat condemnat executòriament per tres delictes més de poca gravetat. 

També imposarà una multa d’un a tres mesos si la quantia del que s’ha sostret no excedeix de 400 euros. Hi haurà una circumstància agreujant per elevar la pena: sostreure un mòbil o un altre aparell informàtic amb dades personals. També reforça la participació de les entitats locals per exercir l’acció penal en aquests casos. Falta per veure si tindrà l’efecte desitjat.

