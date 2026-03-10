SEGRE

Detinguts dos lleidatans i un menor d’edat investigat pel furt de 5.500 quilos de coure a Lugo

El material recuperat per la Guàrdia Civil està valorat en més de 20.000 euros

Material recuperat per la Guardia Civil en l'operatiu.

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut dos persones de 59 i 39 anys d’edat i investiga un menor d’edat, tots ells amb residència a la província de Lleida, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i furt de cable de coure a la província de Lugo. L’actuació es va desenvolupar en el marc del protocol de prevenció i vigilància davant la sostracció de cablatge de coure, una activitat delictiva que ha experimentat un increment a causa de l’elevat valor d’aquest metall al mercat i als treballs de substitució del cablatge tradicional per fibra òptica per part de les companyies telefòniques.

Segons informa la Guàrdia Civil, les investigacions van permetre determinar que els implicats, residents a la província de Lleida, es desplaçaven fins Galícia amb la finalitat de cometre aquest tipus d’il·lícits. Els autors van ser sorpresos per agents de la Guàrdia Civil a la localitat de Lugo d’A Fonsagrada quan es dirigien previsiblement de tornada al seu lloc de residència.

Fruit d’aquesta investigació es va poder constatar l’existència d’un grup criminal assentat i estructurat a la zona nord-oest, el modus operandi del qual consistia a desplaçar-se des del seu lloc de residència utilitzant vehicles propis i/o de lloguer fins les zones on prèviament altres membres del grup havien tallat el cablatge. Una vegada al lloc, generalment de matinada, procedien a carregar el material sostret a diversos vehicles i tornaven immediatament al seu lloc d’origen, romanent el menor temps possible a la zona per evitar ser detectats.

No es descarten noves detencions

Com a resultat de l’actuació, a més de la confiscació del material sostret i la detenció dels presumptes autors, van ser intervinguts dos vehicles utilitzats en l’activitat delictiva. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en haver-hi indicis de la potencial participació de més persones en els fets.

Valorat en més de 20.000 euros

El material recuperat va ser posat a disposició de les empreses perjudicades, per al seu tractament i destinació oportuna. Els detinguts van ser posats a disposició de Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Becerreá (Lugo). El coure recuperat, valorat en més de 20.000 euros, va ser retornat a les empreses perjudicades.

