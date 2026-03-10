El Govern destinarà 391 milions d’euros a l’escola concertada en cinc anys
Illa emmarca la signatura de l'acord amb les patronals en un pacte “integral” per millorar el sistema educatiu del país
El Govern es compromet a destinar 391 milions d’euros per millorar en cinc exercicis pressupostaris, entre el 2026 i el 2030, el finançament de l’escola concertada. El Govern i les patronals han signat aquest dimarts l’acord, que preveu una distribució de 193 milions per a les despeses de funcionament dels centres; 156 per reforçar les plantilles i 42 per finançar les motxilles escolars per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la signatura dona “continuïtat” a l’“acord integral” que va començar dilluns per millorar el sistema educatiu, fent referència a la rúbrica amb CCOO i UGT -però no amb els sindicats majoritaris de l'àmbit- per a l’escola pública.
El president Illa ha encapçalat aquest dimarts en un acte al Palau de la Generalitat la signatura d’aquest acord amb les patronals Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.
El titular de la Presidència i ara conseller d’Educació en funcions, Albert Dalmau, ha explicat els eixos prioritaris d’aquest acord davant l’”infrafinançament”, ha dit, de l’escola concertada, que són garantir els recursos necessaris per als centres per desenvolupar l’activitat ordinària; revisar les dotacions de plantilles, que no s’actualitzaven des del curs 1995-1996, i “reforçar la lluita contra la segregació escolar al conjunt del sistema educatiu”.
Illa ha subratllat la “importància” de l’escola concertada pel nombre d’alumnes i la tradició en l’educació del país i ha reivindicat que amb aquest acord donen un “nou exemple de sentit de país i de sentit de responsabilitat” en un context “extraordinari”, marcat per les guerres, que demana acords “extraordinaris”.
A més, Illa ha defensat que el Govern està atenent les “necessitats més immediates” del sistema educatiu i a la vegada hi està assentant uns “fonaments sòlids”. En aquest sentit, s’ha mostrat “convençut” que al final de curs ja es veuran resultats positius, però a la vegada ha advertit que “les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs”. “Entre tots situarem el nivell educatiu avançat del que Catalunya és capaç. Ens juguem el país a les aules, a totes les aules”, ha esperonat.
Per la seva banda, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz -en representació de les patronals-, ha assenyalat que l’acord signat aquest dimarts “posa xifra a un infrafinançament” i permetrà millorar les ajudes als alumnes en situacions de vulnerabilitat. També ha valorat la revisió de les dotacions i en aquest sentit ha afirmat que els docents estan atenent “la diversitat del segle XXI amb plantilles del 1995”.
Despeses de funcionament
Pel que fa als detalls de l’acord referents a les despeses de funcionament, s’ha pactat que el 2026 els centres amb més del 30 % d’alumnat vulnerable socioeconòmicament (NESE B) tinguin un increment del 50% respecte a l’import del mòdul actual. La resta de centres tindran un increment del 25%. Dels 577 centres concertats que imparteixen ensenyaments obligatoris, 214 rebran l’increment del 50% i 363, el del 25%.
El 2027 s’aplicarà un increment lineal del 5% per a tots els centres. El 2028 i 2029, es tornarà a un increment supeditat al percentatge d’alumnat vulnerable escolaritzat: els que n’acullin més del 30% veuran un augment en el mòdul del 22% el primer any i del 31,5 % el segon, i la resta, d’un 14% i un 10%. Per últim, el 2030 s’incrementa en un 53,4 % el mòdul dels centres amb menys del 30% d’alumnat NESE B.
Plantilles
La millora de les plantilles també és gradual: de cara al setembre del 2026, s’ha acordat incrementar un mestre per cada línia en l’educació primària, cosa que suposa afegir 900 dotacions addicionals al sistema. El setembre del 2027, s’incrementarà un mestre per cada línia d’educació infantil, cosa que suposarà 900 dotacions addicionals al sistema.
El setembre de 2028 s’incorporarà una dotació d’un professor per cada línia d’ESO i es preveu una sobredotació d’un professor i un mestre addicional per als centres amb més del 30 % d’alumnat NESE B. La millora suposa 930 dotacions lineals més 560 sobredotacions, 290 de primària i 270 d’ESO.
Motxilles escolars
Des del setembre del 2026, s’incrementarà l’import del mòdul amb què es finança l’escolaritat de cada alumne en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, passant dels 988,10 euros actuals als 1.181,65, un augment del 19,6 %.