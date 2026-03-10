Mercadona factura 41.858 milions el 2025 amb un benefici de 1.729 milions
La cadena de supermercats crea 5.000 nous llocs de treball i invertirà 3.700 milions en el desenvolupament de la Botiga 9
Mercadona ha tancat l'exercici 2025 amb una facturació consolidada de 41.858 milions d'euros, xifra que representa un increment del 8% respecte a l'any anterior. Del total facturat, 39.766 milions corresponen a les operacions a Espanya, mentre que Portugal ha aportat 2.092 milions. La companyia, que opera 1.672 supermercats —69 dels quals es troben a territori portuguès—, ha aconseguit augmentar també les seves vendes en volum un 4%, fins als 15.067 milions de quilitres.
L'empresa presidida per Juan Roig ha assolit una quota de mercat del 28,5%, cosa que suposa un augment de 0,6 punts percentuals. Aquest creixement s'ha vist impulsat per la confiança dels clients en el model de compra total de Mercadona, així com per l'esforç dels 115.000 treballadors i el compromís dels 2.000 proveïdors amb la millora constant de la qualitat dels productes. La cadena valenciana ha consolidat així la seva posició com a líder en la distribució alimentària.
Pel que fa a la rendibilitat, Mercadona ha registrat el seu millor resultat històric amb un benefici net de 1.729 milions d'euros, un 25% superior al de l'exercici 2024. Aquesta xifra inclou 172 milions procedents de la gestió de la tresoreria corporativa. La companyia ha decidit destinar el 80% d'aquest benefici, uns 1.383 milions, a reinversions per enfortir l'estructura empresarial, mentre que el 20% restant, 346 milions, es repartirà entre els accionistes en forma de dividends.
Cinc mil nous empleats i més de 1.000 milions compartits
La plantilla de Mercadona s'ha ampliat amb 5.000 nous llocs de treball durant el 2025, dels quals 4.500 corresponen a Espanya i 500 a Portugal. Amb aquesta incorporació, la companyia compta ja amb 115.000 empleats, 107.500 al mercat espanyol i 7.500 al portuguès. Mercadona manté així la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat en el sector de la distribució.
La política retributiva de l'empresa ha suposat un repartiment de més de 1.000 milions d'euros entre la plantilla en concepte de millora de jornada laboral, increment salarial vinculat a l'IPC i prima variable. Concretament, s'han distribuït 780 milions en primes per objectius: dues mensualitats per als treballadors amb menys de quatre anys d'antiguitat i tres mensualitats per al 70% de la plantilla que supera aquest període. Aquest darrer grup va rebre al febrer 7.250 euros nets, inclòs el salari mensual. A més, la companyia ha implementat una setmana addicional de vacances per a tots els empleats.
Els proveïdors inverteixen 1.700 milions
La xarxa de proveïdors i interproveïdors especialistes de Mercadona ha augmentat les seves inversions un 31% durant el 2025, fins als 1.700 milions d'euros. Aquests recursos s'han destinat a la construcció de noves fàbriques, la modernització i ampliació de les instal·lacions existents, i la tecnificació de les explotacions agrícoles i ramaderes.
Aquest clúster industrial vinculat a Mercadona ha generat més de 5.200 nous llocs de treball durant l'últim exercici, consolidant així el seu paper com a dinamitzador de la indústria agroalimentària a Espanya i Portugal. Les inversions dels proveïdors busquen millorar la competitivitat i garantir l'augment constant de la qualitat dels productes que distribueix la cadena de supermercats.
Previsió per al 2026
Per a l'exercici en curs, Mercadona preveu invertir més de 1.000 milions d'euros en diferents àrees estratègiques. Les prioritats inclouran la continuïtat de la transformació cap a la Botiga 9, l'ampliació i reforma dels blocs logístics, i l'impuls de la innovació tecnològica amb l'obertura de nous Ruscs, magatzems dedicats exclusivament al servei de venda online.
La companyia també té previst crear més de 1.000 nous llocs de treball i incrementar les vendes un 3,5%, fins a assolir els 43.200 milions d'euros. Pel que fa als resultats, Mercadona espera consolidar un benefici net similar al registrat durant el 2025, mantenint així els nivells de rendibilitat aconseguits en l'últim exercici.