TRANSPORT
En servei els quatre nous trens Avant entre Lleida i Barcelona que doblen les places
Tant CCOO com la plataforma d’usuaris ho celebren, però veuen el reforç insuficient
Les quatre freqüències de trens Avant entre Lleida i Barcelona que doblen les places que hi havia fins ara van entrar ahir en servei amb una gran afluència de viatgers, especialment en el de primera hora del matí. Un increment que Renfe va anunciar la setmana passada i que afecta els combois que surten a les 7.05 i a les 19.23 hores de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants i que fan el recorregut invers a les 18.05 i a les 21.30 hores de dilluns a divendres. Fins ahir, aquests trens tenien 238 places, tret del de primera hora, que era de doble composició, i ara en tenen 581. Un canvi que Renfe ha fet substituint els trens de la Sèrie 120 pels de la Sèrie 106, que fins ara donaven servei d’Avlo, el tren d’alta velocitat de baix cost, en altres comunitats autònomes.
El responsable de mobilitat de CCOO Catalunya, Alberto Puivecino, va celebrar que Renfe “hagi assumit la nostra proposta d’incrementar freqüències entre Lleida i Barcelona, perquè hi ha una alta demanda a primera hora”.
De fet, el sindicat va presentar fa anys el projecte Catav per augmentar les freqüències Avant entre les 4 capitals catalanes i Figueres. Tanmateix, va assenyalar que el document preveia noves freqüències entre Lleida i Figueres. Per la seua part, la plataforma Usuaris Avant va dir que l’augment de places és “una oportunitat perduda” perquè “no resol les deficiències del servei” i que Renfe “es limita a reforçar una única freqüència [la de les 7.05] ja saturada”.