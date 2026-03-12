L’oferta de lloguer permanent es desploma un 20% a Lleida, segons Idealista
El descens es produeix a totes les zones declarades tensats
Tots els mercats que s’han declarat tensats i estan aplicant controls de preus han vist com l’oferta d’habitatges disponibles per a lloguer permanent cau a doble dígit, segons un informe d’Idealista publicat aquest dijous amb dades interanuals corresponents al quart trimestre de 2025. La caiguda més gran s’ha produït a Pamplona (-26%), seguida per A Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), Sant Sebastià (-15%), Tarragona (-14%), Bilbao (-10%) i Girona (-6%). L’única excepció dins d’aquests mercats la constitueix Vitòria, on s’han incrementat un 8%.
A la resta d’Espanya, el retrocés més gran s’ha produït a Melilla (-31%), i amb descensos superiors al 20% se situen també Terol (-25%), Huelva (-22%) i Oviedo (-21%).
Al contrari, el portal immobiliari assenyala que a 28 capitals va pujar l’oferta disponible l’últim any. Entre els grans mercats, els repunts més grans s’han produït a Sevilla (+13%), València (+6%), Madrid (+5%), Palma (+3%) i Màlaga (+1%). En tot cas, l’increment més gran a tot Espanya l’ha registrat Càceres, amb una alça del 58%, i Àvila, on el creixement ha estat del 52%.
Els lloguers de temporada guanyen pes
Segons idealista, en el conjunt del territori nacional, els lloguers de temporada continuen augmentant la seua rellevància al mercat immobiliari en detriment dels arrendaments permanents. Al tancament del quart trimestre de 2025, el pes d’aquest tipus de lloguers (diferents als turístics) va arribar a assolir fins el 29% del mercat, amb un increment interanual de l’oferta del 36%, mentre que l’oferta de lloguers permanents es va incrementar un 1% en el mateix període.
Entre els grans mercats, el major increment de l’oferta de temporada s’ha donat en Sant Sebastià, que compta amb un 85% més de lloguers de temporada que fa un any, seguit de Sevilla (+69%), València (+51%), Madrid (+51%), Alacant (+46%), Palma (+27%), Màlaga (+23%), Bilbao (+19%) i Barcelona (+15%). Idealista apunta que els increments d’oferta més grans d’aquest tipus es localitzen a petits mercats on aquest fenomen era fins ara "pràcticament inexistent i en els que l’aparició d’un grapat d’anuncis ha provocat pujades molt pronunciades".
Són els casos d’Osca (+350%), Ourense (+227%), Lugo (+214%), Terol (+200%) i Castelló de la Plana (+147%). Al contrari, a quatre capitals el volum de lloguers de temporada s’ha reduït: Melilla (-33%), Zamora (-22%), Burgos i Sòria (-4% a les dos ciutats).
A Barcelona, el 64% dels habitatges que s’ofereixen ho fan de lloguer de temporada, mentre que en Girona ho fan el 49% del total. Els segueixen Sant Sebastià (46%), Cadis (44%), Tarragona (41%) i Santander (36%). Per sota d’aquesta xifra es troben els mercats de Bilbao (34%), Granada (34%), València (32%), Màlaga (29%), i Pamplona, Oviedo i Madrid (28% en els tres casos). Al contrari, a les zones menys tensades aquesta modalitat temporal és "pràcticament inexistent". Així succeeix a Melilla i Zamora (4%), Palència (5%), Guadalajara (5%) i Valladolid (6%).
Para Francisco Iñareta, portaveu d’idealista, el 2025 va acabar amb una lleugera estabilització de l’oferta de lloguers permanents. "És molt possible que molts dels habitatges que es van llogar el 2021 estiguin sortint de nou al mercat, per la qual cosa l’oferta es recupera als mercats que no han estat intervinguts, mentre que, malgrat aquest extra d’estoc, els mercats amb límits de preu continuen destruint oferta", ha afirmat.