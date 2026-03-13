SANITAT
Càmeres en CAP per prevenir i afrontar les agressions a sanitaris
L’ICS n’instal·la juntament amb “separacions perquè se sentin més segurs”. El d’Urgències de Prat de la Riba estrena nous espais després de tres anys d’obres
L’Institut Català de la Salut (ICS) està implementant mesures per prevenir i fer front al nombre creixent d’agressions a sanitaris en els CAP, on es produeixen la majoria. “Estem portant a terme actuacions que passen per posar càmeres de seguretat o algun tipus de separació que faci que el professional se senti més segur”, va explicar ahir la gerent territorial de l’Atenció Primària, Pilar Vaqué, durant la inauguració dels espais remodelats del CAP d’Urgències (CUAP) de Prat de la Riba. Aquestes mesures es complementen amb altres que ja porten temps en marxa, com la contractació de vigilants de seguretat en els centres amb atenció ininterrompuda.
“Totes les agressions s’han de comunicar, no es pot permetre que a la feina se suporti una tensió afegida a la pròpia de l’exercici sanitari”, va afirmar la delegada de Salut, Rosa M. Pérez, que va voler posar de relleu “la gran paciència i temperança” dels professionals. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va titllar d’“absolutament intolerables” les agressions i va estendre la mà a l’ICS i a Salut per “parlar de com hem de contribuir al fetque els centres sanitaris siguin espais segurs”.
L’any passat es van registrar 879 agressions físiques o verbals només al col·lectiu dels metges a l’Estat, xifra rècord, de les quals 281 a Catalunya. A Lleida només n’hi va haver dos de verbals, però el Col·legi de Metges alerta que estan “infradeclarades” perquè s’han “normalitzat”. Solen ser amenaces, coaccions, insults i vexacions.
Remodelació del CUAP
Autoritats sanitàries i polítiques es van trobar ahir en el CUAP per a l’estrena oficial de la seua modernització, finançada amb 3,8 milions entre la Generalitat i l’Estat. Les obres, portades a terme entre el 2022 i el 2025 sense interrompre l’activitat en el centre, han permès disposar de dos plantes destinades exclusivament a l’atenció urgent, una altra per al servei de Radiologia i una altra que acull l’atenció pediàtrica, la unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i la de Ferides Complexes. També s’han ampliat i reorganitzat les àrees d’admissions, les sales d’espera i diverses consultes. “N’hi havia una de tan petita que no podien entrar pacients en cadira de rodes o acompanyants”, va assenyalar Vaqué.
Circuits diferenciats
Així mateix, s’han establert circuits diferenciats: els pacients que acudeixen per urgències entren per la porta principal, mentre que l’accés lateral s’ha reorganitzat per a l’activitat programada.
La Paeria cedirà terrenys per ampliar el CAP de Balàfia-Pardinyes
Salut projecta una ampliació del Centre d’Atenció Primària de Balàfia, Pardinyes i el Secà, ubicat a l’avinguda Rosa Parks, al costat de l’Escola Oficial d’Idiomes. “Va ser el primer que es va construir a la ciutat, i s’ha quedat petit”, va explicar la gerent d’Atenció Primària, Pilar Vaqué. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar que “estem treballant en la cessió dels terrenys per a l’ampliació”. També va recordar que “posem a disposició els terrenys per a la construcció del nou centre a Copa d’Or”, on es traslladarà el CAP de Cappont. La delegada de Salut, Rosa M. Pérez, va explicar que “ja tenim l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que estem lliures de la inundabilitat, ara necessitem que l’ajuntament dugui a terme les mesures que ha indicat”. Larrosa va anunciar al mes de febrer l’inici “imminent” de les obres a la canalització i el mur de Grenyana.