TRÀNSIT
Conductors molestos per la desinformació amb l’Ll-11
Finalitzen unes obres que aquests dies han dificultat la mobilitat
Les obres d’emergències a la carretera Ll-11, que es van acabar ahir a la tarda, han provocat aquesta setmana malestar entre els conductors que diàriament accedeixen o surten de Lleida per aquesta via. Els treballs es van iniciar el dilluns de la setmana passada i aquesta s’han completat, causant malestar entre els usuaris per falta d’informació. A més, ha coincidit amb reparacions a l’A-2, com el que es va fer ahir al Pla (més informació a la pàgina 15).
Així, dilluns estava tallat l’accés des de l’A-2, obligant agafar altres entrades com la de la C-13 o la C-12 per poder entrar a la ciutat. Dimarts estava obert però la via es va tallar als Alamús, obligant els vehicles a tornar a l’A-2, on hi va haver cues i dos col·lisions. També es va tallar la carretera des de la rotonda del cementiri, obligant els vehicles a desviar-se per polígons i vies com la C-13 o la Variant Sud. Unes incidències de les quals no s’informava en els aplicadors com els de Trànsit.
El subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, va visitar ahir les obres i va reconèixer els “inconvenients generats”, encara que va demanar comprensió per part dels usuaris. Va assenyalar que “és una via amb un volum de trànsit d’uns 19.000 vehicles diaris que, com a conseqüència de les desviacions, s’han afegit als 22.000 que circulen diàriament per l’A-2, amb la qual cosa la mitjana diària és d’uns 40.000 vehicles.”