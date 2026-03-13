TRIBUNALS
Lliure el detingut per una plantació de ‘maria’ a Pardinyes
El jutjat de guàrdia va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per a l’home de 46 anys detingut com a suposat responsable d’una plantació de marihuana desmantellada dimecres en un pis del Grup Catalunya, a Pardinyes, com va avançar SEGRE ahir. L’investigat, que té antecedents per fets similars, es va mostrar col·laborador i va facilitar voluntàriament l’entrada al pis per fer l’escorcoll, segons van informar ahir els Mossos, que hi van trobar 305 plantes. Prèviament, els investigadors van comprovar que els inquilins no disposaven de cap contracte vigent de subministrament elèctric i hi havia la llum punxada.