SANITAT
El Parlament exigeix tractar els ictus greus a Lleida les 24 hores
Aprovada per unanimitat la moció de Junts per fer-ho “amb caràcter urgent”. Demana que els sanitaris acreditin el B2 de català a l’any de començar a treballar
El Parlament va instar ahir el Govern a implementar “amb caràcter urgent” el servei ininterromput de trombectomies mecàniques per poder tractar els ictus greus durant les 24 hores dels set dies de la setmana als hospitals Arnau de Vilanova (on només s’atenen durant cinc hores de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores) i Joan XXIII de Tarragona (té un servei de 12 hores diàries entre setmana), així com en altres centres de referència del país. Aquesta mesura es va incloure en un punt d’una moció presentada per Junts que va ser aprovat per unanimitat. “La sanitat no pot dependre del codi postal”, va afirmar el diputat de Junts Jordi Fàbrega.
El Govern s’ha compromès a garantir el tractament ininterromput dels ictus a Lleida, a l’incloure’l com una de les inversions territorials previstes en el pacte amb els Comuns perquè aquests donin llum verda als pressupostos, que també necessiten l’aval d’ERC. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar dimecres al Parlament que el servei serà de 24 hores “en el conjunt de Catalunya” i “al més aviat possible”.
La falta d’aquest servei continuat comporta trasllats a Barcelona fora de l’horari d’atenció, cosa que ha causat un gran enrenou polític. Tant la Paeria com la Diputació van aprovar declaracions institucionals per reclamar una ampliació, amb el suport de tots els partits. El malestar ha arribat a més a Tarragona, on mig miler de persones van sortir al carrer fa dos setmanes per exigir una atenció ininterrompuda.
D’altra banda, el Parlament també va demanar garantir que tots els sanitaris acreditin un certificat B2 de català un any després de començar i un C1 als dos anys. El punt va ser aprovat amb l’abstenció del PSC i Comuns, i els vots en contra de PPC i Vox.
Així mateix, la cambra va instar el Govern a establir “immediatament” una negociació amb representants dels metges per abordar les reivindicacions que han suposat una nova convocatòria de vaga els dies 19 i 20 de març.
Aquest punt, una esmena proposada per Esquerra Republicana, va rebre l’abstenció del PSC, PPC i la CUP, i el no de Vox.