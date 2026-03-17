Successos
Detingut per robar cablatge dels semàfors al carrer Príncep de Viana de Lleida
La Guàrdia Urbana el va detenir diumenge. Divendres també hi va haver detencions
La Guàrdia Urbana va detenir diumenge un home al carrer Príncep de Viana per robar cablatge dels semàfors. L’arrest va tenir lloc a la nit, a les 22.05 hores, i l’individu és acusat d’un delicte de furt.
D’altra banda, la Policia Local va arrestar el divendres passat dia 13 de març un home per amenaçar una persona amb un objecte. L’actuació policial es va fer a les 15.10 hores a l’avinguda Balmes. L’arrestat, de 38 anys, és acusat d’un delicte d’amenaces.
Val a recordar que divendres a la nit també va ser detingut un home com a presumpte autor d’un robatori amb violència en un establiment comercial al carrer Bisbe Irurita, com va publicar SEGRE. Segons van informar fonts policials, el lladre va empènyer un vigilant de seguretat, que va tirar a terra quan fugia, i també va causar danys a la porta.