Educació xifra en un 15,28% el seguiment de la vaga a les 9.30 hores
Aquest divendres la convocatòria de l'aturada del sector educatiu és per a tot Catalunya
El Departament d'Educació ha xifrat en un 15,28% el seguiment de la vaga a les 9.30 hores, amb dades facilitades pel 37,52% dels centres. Aquest divendres la convocatòria és per a tot Catalunya, després de quatre dies d'aturades territorialitzades. En aquest sentit, estan cridats a la vaga el personal docent funcionari, el funcionari interí, el funcionari en pràctiques i laboral, incloent-hi el laboral docent, el d'atenció educativa i el d'administració i serveis. També estan convocats el personal de lleure educatiu, el d'escoles bressol de gestió indirecta i centres d'altres titularitats, sobre els que la conselleria no en té dades.
