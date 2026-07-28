El Comitè d’Ètica descarta que Vox vulnerés el codi amb discursos d'odi
El Govern municipal va denunciar les intervencions del grup en els plens
El grup municipal de Vox va celebrar ahir la resolució favorable del Comitè Especial d’Ètica i Bon Govern de l’ajuntament que descartava que el grup hagués vulnerat el codi ètic.
El govern municipal va portar el grup a aquest ens al considerar que havia fet discursos d’odi en les seues intervencions en els plens. Tanmateix, la resolució conclou que l’actuació analitzada s’ajustava als principis ètics, de transparència i de bona gestió.