POLÍTICA COMISSIÓ ESPECIAL
Els dos regidors de Vox a Lleida van vulnerar el codi ètic de l’ajuntament
Dilluns, Vox va emetre un comunicat assegurant que la comissió va considerar que no s’havia vulnerat el codi ètic.
La comissió especial d’Ètica i Bon Govern de la Paeria de Lleida ha conclòs que els regidors de Vox, Gloria Rico i Josep Roca, van incomplir “els principis de respecte i exemplaritat previstos en el codi ètic per a l’exercici d’activitats públiques de l’ajuntament” per les declaracions que van fer en el ple del 27 de juny de 2025 i en xarxes socials.
Segons consta als informes publicats al web de la Paeria, la comissió veu reprovable que Roca digués, durant el debat d’una moció sobre la Marea Pensionista en contra de la despesa militar que “els recursos [públics] s’han de gestionar a [aspectes] vitals com la Sanitat i l’Educació, però potser per a [Pedro] Sánchez i la seua camarilla el vital sigui destinar-los a cocaïna i prostitutes”.
D’altra banda, Rico va dir a la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls (PSC), en el debat de la moció sobre Gaza i els drets humans que “desgraciadament, cada dia amb l’aplicació de les seues polítiques hi ha més dones mortes”, mentre que als impulsors de la moció els va retreure que “mirin cap a un altre costat quan s’utilitzen els seus impostos per subvencionar casos de prostitució, drogues i altres atrocitats”.
També vulnera el codi ètic el tuit de Roca que qualificava de “mentider compulsiu” i “pocavergonya” a l’alcalde, Fèlix Larrosa. Dilluns, Vox va emetre un comunicat assegurant que la comissió va considerar que no s’havia vulnerat el codi ètic.