ERC critica la sortida de Lleida de les zones tensionades mentre que el PSC la celebra
Els republicans van demanar la creació d’un Observatori Municipal de l’Habitatge per actualitzar a la ciutadania sobre la situació de l'habitatge
L’alcalde Fèlix Larrosa va celebrar dimarts passat la sortida de Lleida de la zona de mercat residencial tensionat. “Estem contents, és una bona notícia”, va dir. Tanmateix, el grup municipal d’Esquerra Republicana a la Paeria va lamentar la resposta de l’alcalde i va assegurar que “perdre eines de protecció dels inquilins no és cap motiu de celebració”.
ERC va qüestionar que Larrosa atribuís els motius de la sortida a les polítiques municipals i als 1.125 habitatges que, segons l’alcalde, s’estan construint a la ciutat. “Que Lleida no superi els límits fixats per la llei no significa que el problema d’accés a l’habitatge estigui resolt ni que sigui prudent celebrar la retirada de límits en el preu del lloguer”, va indicar la portaveu republicana, Jordina Freixanet.
Així, els republicans van demanar la creació d’un Observatori Municipal de l’Habitatge, o un sistema municipal de seguiment permanent, que publiqui trimestralment informació clara i comparable sobre els preus del lloguer, l’evolució de la demanda i el temps necessari per trobar vivenda, així com el nom d’habitatges disponibles, buits, públics i assequibles o l’impacte real que hi tenen les polítiques municipals i supramunicipals.