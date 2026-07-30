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Lleida amplia l’alberg d’estiu per l’arribada “excepcional” de sensesostre
Obrirà el pavelló 4 de la Fira al detectar que hi ha 180 persones dormint al ras
La Paeria i el Govern obriran dilluns el pavelló 4 de Fira de Lleida com a alberg per acollir les persones que dormen al ras al recinte firal i els Camps Elisis. Els que ho feien fa un parell de setmanes eren 240. Prenen aquesta mesura al constatar una “arribada excepcional i extraordinària” de persones a la recerca de feina a la fruita.
El pavelló 4 de Fira de Lleida obrirà a partir de dilluns vinent com a allotjament d’estiu per donar empara a les 180 persones que actualment pernocten als voltants del recinte firal i els Camps Elisis. Es tracta de la primera vegada que l’ajuntament i la Generalitat s’han vist obligats a ampliar el dispositiu per atendre els que venen a buscar feina per a la campanya agrària i ho fa al detectar “una arribada extraordinària” de persones. Es va iniciar el 25 de juny i va tenir el pic màxim sobre el 10 de juliol, quan es van identificar fins a 240 sensesostre pernoctant als voltants del pavelló 3, que des de principis de juny es va habilitar com a alberg d’estiu amb 100 places. D’aquesta manera, el pavelló 4 estarà obert fins al 17 d’agost i tindrà unes 160 places.
“Vam activar aquest dispositiu extraordinari per garantir el benestar d’aquestes persones i la seguretat i convivència del recinte firal i el barri de Cappont”, va assenyalar el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, que va detallar que, després del pic de 240 persones sense llar de fa unes setmanes, actualment n’hi ha unes 180. Va assegurar que “es tracta d’una situació puntual i excepcional i volem atendre aquestes persones, conèixer la seua situació i evitar que es consolidin assentaments per la zona”.
Enjuanes va detallar que al pavelló 4 oferiran els mateixos serveis que el 3 (dutxes, consigna, atenció sociolaboral, sopar i esmorzar) i que les persones que no tinguin feina podran estar-hi un màxim de 14 dies (al pavelló 3 són 6), mentre que els que sí que en tinguin tan sols podran estar-n’hi 5.
En aquest sentit, el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social va advertir que, “quan vam detectar aquesta arribada extraordinària de persones, els serveis socials es van activar i vam analitzar els perfils dels nouvinguts. D’una mostra de 76 persones que dormien pel recinte firal, almenys 19, el 24%, estaven treballant”, va assenyalar. Un fet pel qual ja han avisat Inspecció de Treball perquè intervingui en l’assumpte.
Va afegir que, quan obri el pavelló 4, “farem una nova comprovació per determinar quantes persones dormien al ras estant donades d’alta a la Seguretat Social i, per tant, treballant”. En aquest sentit, val a recordar que, segons la normativa vigent, els agricultors que contractin temporers estan obligats a oferir-los allotjament a un preu regulat, però ells també poden rebutjar-lo.
Amb l’obertura del pavelló 4 com a alberg d’estiu, el dispositiu d’atenció per a les persones que venen a buscar feina a la campanya agrària guanya places en un moment en què les seues instal·lacions estaven més que tensionades.
Enjuanes va detallar que actualment el pavelló 3, amb 108 places, “té una ocupació pràcticament del 100%” mentre que a l’alberg de Seròs hi havia una quinzena de persones d’un màxim de 40.
Aquests dos espais estan pensats per a persones que actualment no treballen.
D’altra banda, per a les que sí que treballen hi ha les 96 places en pisos municipals i els 32 del centre per a temporers de la Caparrella i ambdós serveis “estan pràcticament plens”.
Situació sense precedents
Enjuanes va destacar que el dispositiu per atendre treballadors agraris d’aquest any ha assolit xifres rècord d’atencions. Concretament, des de l’1 de juny s’han atès 1.950 persones en els diferents serveis del dispositiu. Una xifra que és pràcticament el doble que la que es va registrar en tota la campanya de l’any passat (1023), la del 2024 (1120) i 2023 (953).
“Fins ara mai no havíem hagut de reforçar el dispositiu i mai no havíem detectat tanta gent dormint als voltants de la Fira com aquest estiu”, va admetre Enjuanes.
Quant a les possibles causes d’aquesta arribada extraordinària de persones, va detallar que està sent una bona campanya que ha pogut provocar un efecte crida, “però hi ha menys producció i, per tant, menys feina, a més que els agricultors ja no tendeixen a buscar persones que estan de pas, ja que cada vegada més prima la contractació en origen”.