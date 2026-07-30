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El porta a porta s’estendrà a tots els polígons de la ciutat de Lleida

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va explicar que la Paeria donarà contenidors petits amb rodes a les empreses i que el porta a porta no s’aplicarà a l’àrea comercial de la Creu del Batlle

El porta a porta s’estendrà a tots els polígons de la ciutat

El porta a porta s’estendrà a tots els polígons de la ciutat

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El sistema de recollida d’escombraries porta a porta s’estendrà a tots els polígons industrials de la ciutat de Lleida, on es retiraran tots els contenidors per evitar el “turisme d’escombraries” que deixa imatges com l’adjunta en aquest article. La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va explicar que la Paeria donarà contenidors petits amb rodes a les empreses i que el porta a porta no s’aplicarà a l’àrea comercial de la Creu del Batlle.

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