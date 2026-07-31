COMERÇ
El mercat de Ronda-Fleming de Lleida, en via morta després d’un any tancat
La licitació per reformar-lo va quedar deserta i el govern en prepara una de nova
L’agost del 2025, l’última parada del mercat de Ronda-Fleming va abaixar la persiana perquè s’iniciés la reforma integral, però un any després el projecte es troba en via morta. El motiu d’aquesta paràlisi és que el concurs per portar a terme la rehabilitació va quedar desert el desembre passat i des d’aleshores l’ajuntament manté reunions amb operadors per fer una nova oferta més “atractiva”.
Tanmateix, aquesta nova demora només ha servit per abocar més dubtes sobre un projecte que porta dos mandats arrossegant-se i que ja va arrancar molt tard, quan ja només hi havia cinc parades obertes en un mercat degradat i amb carències estructurals.
Aquest mercat és un dels més antics de la ciutat i és l’únic que queda sota titularitat municipal juntament amb el de Cappont i Balàfia.
L’anterior govern municipal d’ERC i Junts ja va intentar a mitjans del 2021 plantejar una rehabilitació que no va ser validada pel ple de l’ajuntament. El PSC va reprendre el projecte quan va recuperar l’alcaldia el 2023 i va plantejar una reforma integral de l’edifici i que un operador es fes càrrec de l’espai mitjançant una concessió, però amb una reserva de fins a 300 metres quadrats per a paradistes locals. Una fórmula similar a la que es va utilitzar per revitalitzar el mercat municipal de Cappont.
El govern municipal va licitar el febrer del 2025 la concessió amb un termini de presentació d’ofertes que finalitzava el 21 d’agost. Un termini que va ampliar primer fins al 19 de setembre i, després, fins al 10 de desembre.
El plec de condicions preveia un supermercat que fes de locomotora i l’adjudicatari havia d’assumir el cost total de la reforma. Una vegada acabat el termini, l’ajuntament va confirmar que no havia rebut cap oferta. Mentrestant, el govern municipal va garantir als pocs paradistes que hi quedaven, cinc dels trenta disponibles, que podien tornar al mercat després de la reforma.
No obstant, gairebé tots van optar per mudar-se a altres locals i, fa un any, només dos dels cinc paradistes que hi quedaven tenien intenció de tornar. Des d’aleshores el govern no ha informat de més avenços en el projecte. De fet, fa un mes ERC va preguntar sobre aquesta qüestió i el govern va respondre que estava modificant els plecs per afegir aportacions dels operadors.