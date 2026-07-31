COMERÇ
Parades a la Zona Alta de Lleida per remuntar vendes
Els comerços de la Zona Alta esperen que el Mercat de les Rebaixes animi una campanya irregular. La calor ha afectat negativament les vendes
Els comerciants de la Zona Alta van donar ahir el tret de sortida al Mercat de les Rebaixes d’estiu, amb prop d’una trentena de botigues que van muntar les seues parades a la plaça Ricard Viñes i davant dels seus locals, per tancar la temporada de descomptes.
La majoria dels comerciants van coincidir a haver notat una disminució de les vendes durant aquesta campanya, per la qual cosa van atribuir les causes a les altes temperatures que s’han registrat aquest estiu. “S’ha notat la inseguretat de l’economia, però sobretot la calor, que no ajuda que la gent surti a comprar”, va assegurar Jordi Zúcar, de Magatzems Pifarré.
En la primera jornada, encara que la calor no va donar treva, van gaudir d’una bona afluència de clients durant el dia, que va ser més significativa les primeres hores. Van valorar molt positivament les iniciatives organitzades per l’associació de comerciants de la Zona Alta, com el mercat, que permeten incentivar el consum i oferir visibilitat als negocis.
Valentia dels comerciants
Des de l’entitat van destacar la valentia dels comerciants per estar al carrer durant tot el dia. Per aquesta raó, van optar per allargar la jornada “apurant fins a la nit”, i així impulsar les vendes quan afluixa la calor.
A més també van agrair que els negocis continuïn participant any rere any i també s’hi sumin els comerços d’altres punts de la ciutat com la Bordeta, o d’altres localitats com Camarasa.
Un exemple és el cas de la vermuteria Vull Una Gilda, que es va estrenar en el mercat. “Nosaltres tenim un local molt petit a Ricard Viñes, amb només terrassa i amb la calor que està fent és impossible obrir. Cau foc”, va explicar la representant de l’establiment, Mariona Torres.
Per aquest motiu, van creure que participar en el mercat seria una molt bona oportunitat per atansar tota l’oferta de banderilles al públic en general, amb totes les gildes a 1 €. “Estem disposats a col·laborar amb tot el que s’organitza a la Zona Alta. Estem per al que calgui”, va afegir Torres.
El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta va tornar a repetir la modalitat híbrida. D’una banda, alguns dels comerciants van instal·lar parades davant dels seus establiments, i de l’altra, hi va haver els que van preferir instal·lar els seus punts de venda a la plaça Ricard Viñes.
El mercat estarà obert durant el dia d’avui.