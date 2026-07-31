Xavier Palau acusa la Paeria d’actuar a "amagades" amb l’aprovació del Hub de Balàfia
El grup municipal del PP adverteix que presentarà al·legacions contra el projecte i exigeix consens
El Grup Municipal del Partit Popular a la Paeria de Lleida ha anunciat que presentarà al·legacions contra el projecte del Hub de Balàfia a l’antiga escola d’aquest barri, després que la Junta de Govern ho aprovarà ahir. El líder de l’oposició, Xavier Palau, va assegurar que el partit està analitzant la iniciativa des de l’àmbit jurídic, urbanístic i social per poder presentar les seues aportacions durant el termini d’exposició pública.
Es pot recordar que aquest projecte ha generat oposició veïnal i es van organitzar diverses manifestacions en contra d’aquest equipament perquè havia d’acollir allotjament per a dones maltractades i persones vulnerables, el es va qualificar d’alberg. A més preveu incorporar un menjador de la tercera edat, zones infantils, d’estudi i de coworking, sala d’actes i una àrea de serveis socials.
Segons Palau, “l’alberg és una actuació de maquillatge” que no soluciona els problemes que afecten a la ciutat, com la inseguretat, l’incivisme o la degradació urbana. En aquest sentit, ha esmentat la previsió d’obrir el pavelló 4 de Fira de Lleida per atendre l’arribada de persones.
Per això, ha acusat el govern local d’actuar “d’amagat” per dificultar la participació ciutadana, durant els mesos de vacances. Ha afegit que l’aprovació del projecte “evidencia la falta de transparència de la Paeria”. El líder de l’oposició ha assegurat que farà tot el possible perquè no s’imposi cap alberg “en contra dels barris” i ha reclamat que qualsevol projecte d’aquestes característiques compti amb consens, transparència i participació ciutadana.
Per la seua part, la diputada del PP per Lleida al Parlament, Monserrat Berenguer, ha defensat que el més prudent hagués estat espera a l’aprovació de la llei per fer front a la indigència, abans d’impulsar el projecte del Hub de Balàfia. "Les presses no són bones conselleres", va indicar.
La llei, que es va iniciar durant la legislatura anterior, encara es troba en fase d’esmenes i negociació entre els grups parlamentaris.
La parlamentària també ha advertit que la cartera de serveis socials de Catalunya o s’actualitza des de l’any 2010 i ha recordat que el Parlament va aprovar per unanimitat instar el Govern a revisar-la. Segons, Berenguer, aquesta actualització també hauria de precedir la posada en marxa d’un model com el que planteja la Paeria a Balàfia.
Des del PP insisteixen que el disseny d’aquests equipaments hauria de sorgir d’un procés de diàleg i consens que involucri tots els implicats, com administracions, professionals del sector social, entitats, usuaris i veïns el barri.