COMERÇOS
Bizum poc comercial
Disponible als negocis des del maig, però els clients segueixen optant per altres mètodes de pagament. Al juliol es va habilitar la cartera digital Bizum Pay
El pagament amb Bizum va arribar als comerços físics el mes de maig passat, com una nova alternativa que es va sumar als diferents canals ja existents. Tanmateix, encara que la majoria dels establiments de l’Eix Comercial disposen d’aquest servei, comparteixen l’opinió que el consumidor està molt acostumat al pagament amb targeta o mòbil i “és ell mateix qui opta per no utilitzar Bizum”, va explicar una dependenta de la botiga de moda Cache Cache.
Així mateix, diversos comerciants també van considerar que no s’ha fet prou promoció de l’activació del Bizum als establiments perquè el client n’estigués informat.
“El banc no ens ha enviat el típic vinil amb els mètodes de pagament, incloent Bizum”, va assenyalar la treballadora d’una botiga d’accessoris del carrer del Carme.
Per la seua part, el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, va assegurar que pensaven que la implantació del servei aniria més ràpida. “Malgrat que ja és una realitat, encara fa falta regular-la”, va afegir Llaràs. Va assenyalar que aquesta opció de pagament és un avantatge per la seua practicitat i facilitat.
Bizum competeix directament amb Visa o Mastercard i funciona amb tecnologia NFC, un sistema de comunicació sense fil de curt abast i alta seguretat que permet intercanviar dades entre dispositius. A banda del mateix mode contactless, sense contacte, n’hi ha prou amb aproximar el telèfon mòbil a la terminal de venda, perquè s’efectuï la transferència de compte a compte.
El servei està disponible a través de dos canals: les aplicacions bancàries com BBVA o CaixaBank, i per Bizum Pay, una aplicació habilitada aquest mes de juliol que, a diferència d’altres carteres digitals, és una cartera multibanc que pot contenir altres mitjans de pagament, com targetes de dèbit o de crèdit que formin part dels bancs adherits a l’app.
Val a recordar que Bizum és un proveïdor de serveis de pagament nascut a Madrid el 2016, que permet realitzar transaccions entre usuaris utilitzant l’aplicació mòbil per a imports entre 0,50 i 500 euros per operació.
Fins al mes de maig passat, el servei va registrar més de 31 milions d’usuaris i és present en més de 100.00 comerços.