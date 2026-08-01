A concurs l’últim hangar d’Alguaire a l’espera de més sòl
El construeix la Generalitat i ocupa una superfície de 1.200 m2
La Generalitat ha tret a concurs aquesta setmana en règim de lloguer l’últim hangar disponible que queda a l’aeroport d’Alguaire, a l’espera que el nou pla especial de l’aeroport ampliï la zona de construcció. Es tracta d’una infraestructura que promou Aeroports de Catalunya, que és en plena construcció, amb una superfície edificada útil de 1.200 metres quadrats i situada darrere de l’escola de vol BAA Training. Les condicions del concurs estableixen que s’ha de dedicar a preservació i manteniment d’aeronaus i fixen un preu de lloguer mínim de 4,12 euros el metre quadrat al mes, de manera que per la superfície construïda el pagament s’atansa als 5.000 euros cada mes. Així mateix, els terminis del concurs estableixen que podran presentar-se ofertes fins al proper 10 de setembre. L’hangar que promou la Generalitat es construeix en paral ·lel al que han impulsat Aeronpark i Heavytech, de 6.000 metres quadrats i l’estructura del qual és metàl·lica. El nou pla urbanístic de l’aeroport haurà de potenciar l’activitat industrial i de formació, que s’han convertit en els eixos de l’activitat de l’equipament lleidatà en els últims anys.
Per això, fa un any es va anunciar la reserva de prop de cent hectàrees per incorporar noves activitats industrials. Està previst que estiguin distribuïdes en tres sectors dins del recinte aeroportuari, en els quals es podrà construir prop de 30 hectàrees d’edificis i superfícies pavimentades. Proposa un primer sector de 234.917 metres quadrats de “plataformes per a activitat industrial”; un altre sector serà per a “espais industrials i tecnològics”, amb una extensió de 287.770 metres quadrats destinada a nous hangars i edificis. El tercer, de 441.925 metres quadrats, es reserva per a proves i experimentació del sector aeroespacial. La formació i els hangars se sumen a Alguaire a les d’investigació aeroespacial i l’operació de línies de passatgers.