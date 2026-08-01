EDUCACIÓ
Estudien la reobertura de la bressol del Clot
La Paeria porta a terme un estudi de viabilitat per valorar la possible reobertura de l’escola bressol del Clot al costat de l’escola Sant Josep de Calassanç. “La normativa ha canviat i necessita unes obres d’adequació”, va explicar l’edil Xavier Blanco. L’objectiu de la Paeria és convertir l’espai en una “illa educativa” per “poder atendre de forma més directa tots els nens de 0 a 6 anys”, va afegir.
Precisament, els participants del taller d’ocupació d’operacions auxiliars de manteniment d’espais públics de l’Institut Municipal d’Educació (IMO) estan treballant aquests dies en la millora de l’escola, duent a terme actuacions per arreglar els nombrosos desperfectes que hi ha al mur perimetral i la façana de l’edifici, que està situat a la plaça Social. Està previst que les obres acabin a finals del mes d’agost.