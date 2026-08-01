JUSTÍCIA
Un reclús puja a la teulada de la presó armat després d’agredir-ne un altre
L’intern, que també va amenaçar de mort els funcionaris, va acabar baixant uns cinquanta minuts després. El centre va activar el codi de màxima alerta
Un intern del Centre Penitenciari Ponent va protagonitzar dijous un greu incident de seguretat quan va intentar fugir pujant a la teulada del centre després d’agredir un altre reclús i amenaçar de mort els funcionaris. Es tracta d’un intern de 28 anys que compleixen una condemna de 33 anys i 19 mesos de presó per assassinat, tràfic de drogues i robatori que, pel que sembla, volia ser traslladat a la presó de Mas d’Enric de Tarragona.
El sindicat SICAP-FEPOL va denunciar ahir el cas, que va ser confirmat pel departament de Justícia, i els qualifiquen d’“extrema gravetat”, ja que van obligar a activar el Codi 3 i a mantenir el centre en màxima alerta durant gairebé 50 minuts.
Va ocórrer a les 13.20 hores quan, segons el sindicat, l’intern va agredir per sorpresa un altre reclús al pati, fent-lo caure a terra i clavant-li una puntada de peu al cap. Quan els funcionaris van intervenir per contenir la situació, l’agressor va treure dos armes punxants fabricades artesanalment, presumptament elaborades a partir d’un pal d’escombra manipulat, i va advertir que apunyalaria qualsevol persona que s’hi atansés.
Davant de la gravetat de l’incident, la direcció del centre va activar el Codi 3, restringint tots els moviments i l’obertura d’accessos a la presó. Es van preparar diversos equips de funcionaris amb material de protecció per a una eventual intervenció directa, mentre l’intern es desplaçava armat per les teulades interiors.
Va estar a la coberta uns 50 minuts, sempre armat i amenaçant els treballadors. Durant aquest temps, es va establir una negociació en què van participar funcionaris, comandaments, la direcció del centre i els serveis mèdics. Finalment, cap a les 14.10 hores, el reclús va entregar les dos armes i va acabar baixant, sense que fos necessària una intervenció coercitiva. El departament de Justícia va informar que l’intern va estar una mitja hora a la teulada i que va baixar per la seua pròpia voluntat.
La revisió posterior de les càmeres de videovigilància va permetre detectar que uns altres dos interns haurien ajudat l’agressor a pujar al sostre del centre. Aquests dos reclusos van ser separats preventivament i traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s’investiga la seua participació en els fets.
Per al SICAP-FEPOL, l’incident posa de manifest que un intern pot fabricar i portar dos armes punxants a la presó i per això demanen una investigació “exhaustiva” del que ha ocorregut. Volen una revisió “immediata” dels elements de seguretat física, els sistemes antiescalada, les càmeres i els possibles punts vulnerables del centre. En conseqüència, demanen també adoptar mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat dels fets, un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per afrontar incidents crítics. Demanen que el conseller Espadaler assumeixi responsabilitats.