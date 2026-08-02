Junts presenta 54 al·legacions al POUM per protegir l’habitatge
Proposen modificar el camí de Granyena i de la Mariola
El grup municipal de Junts a la Paeria va presentar 54 al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb 321 peticions concretes que incideixen directament en la mobilitat, l’habitatge, la industrialització, els equipaments, el Centre Històric i l’Horta de Lleida. Segons la portaveu i candidata del grup, Violant Cervera, l’aprovació del nou POUM “és una oportunitat històrica per definir el model de ciutat i avançar cap a una Lleida més cohesionada”. Per això, Junts va defensar un plantejament que reforci la capitalitat de la ciutat, protegeixi i impulsi l’Horta, regeneri els barris, faciliti l’accés a l’habitatge i afavoreixi una economia basada en la innovació i el valor afegit. En aquest sentit, Cervera va destacar que les propostes de Junts comparteixen una de les principals preocupacions expressades pels veïns afectats: “Que el desenvolupament de noves infraestructures no comporti la desaparició d’habitatge ja existent.” Va assenyalar que Lleida pot créixer i millorar, sempre que preservi les cases i la vida de les persones que ja hi resideixen. Entre les propostes van esmentar la modificació dels corredors de Granyena i el camí de la Mariola, així com establir que els futurs traçats s’adaptin als habitatges i es desenvolupin amb la mínima afectació territorial. També van plantejar millorar els accessos de la ciutat, reforçar la connexió entre barris i potenciar el transport públic i la mobilitat sostenible. Junts va proposar elaborar un Pla Director Municipal d’Equipaments que permeti identificar les necessitats de cada zona i va reclamar garantir serveis als nous sectors residencials. D’altra banda, van suggerir la possibilitat de transformar les plantes baixes de comerços buits en habitatges en els carrers sense estratègia comercial. “Estudiarem amb deteniment les al·legacions dels veïns i entitats, per incorporar totes les mirades possibles”, va afegir Violant Cervera.