Onze morts a la xarxa viària lleidatana aquest any
Un total de 80 persones han mort en 76 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al 31 de juliol, un 9% menys que fa un any, quan es van registrar 88 morts, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT). A les carreteres lleidatanes s’han registrat 11 víctimes mortals, vuit menys que en el mateix període de l’any anterior. A aquestes morts, cal sumar dos motoristes traspassats en accidents al nucli urbà de Lleida i un tractorista que va perdre la vida en un sinistre en un camí de les Borges Blanques.
A nivell de Catalunya, els usuaris vulnerables concentren el 57,5 per cent de les víctimes mortals, amb trenta-dos motoristes, nou vianants i cinc ciclistes morts.