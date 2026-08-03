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Lleida amplia des d’avui l’'alberg' per a temporers amb 160 noves places a la Fira

El pavelló 4 estarà disponible fins el 17 d’agost, i la resta de recursos, tot el mes

L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha atès els mitjans aquest matí al pavelló 4.

L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha atès els mitjans aquest matí al pavelló 4.Pau Pascual Prat

Publicat per
Marc Carbonell
Lleida

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La Paeria de Lleida posa en marxa avui l’ampliació del dispositiu d’acollida a temporers a la ciutat, amb 160 places addicionals al pavelló 4 de Fira de Lleida que se sumen a les 108 del 3, les 96 de pisos municipals i les 32 del nou centre de la Caparrella, amb l’objectiu de "garantir la dignitat de les persones" i evitar que centenars de treballadors de la fruita i persones que busquen feina continuïn dormint cada nit al ras al recinte de la Fira i els voltants.

L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha explicat aquest matí que aquesta mateixa tarda es posaran a disposició 100 noves places i, a partir de demà, si hi ha demanda, les 60 restants. El pavelló 4 funcionarà fins el 17 d’agost, en tractar-se d’una mesura excepcional pel pic de la campanya, mentre que els altres recursos seguiran oberts tot el mes. Aquest any, l’oficina única de l’ajuntament ja ha sumat 2.230 atencions a temporers, més del doble que l’any passat.

Ampliarem aquesta informació.

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