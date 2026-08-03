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Lleida amplia des d’avui l’'alberg' per a temporers amb 160 noves places a la Fira
El pavelló 4 estarà disponible fins el 17 d’agost, i la resta de recursos, tot el mes
La Paeria de Lleida posa en marxa avui l’ampliació del dispositiu d’acollida a temporers a la ciutat, amb 160 places addicionals al pavelló 4 de Fira de Lleida que se sumen a les 108 del 3, les 96 de pisos municipals i les 32 del nou centre de la Caparrella, amb l’objectiu de "garantir la dignitat de les persones" i evitar que centenars de treballadors de la fruita i persones que busquen feina continuïn dormint cada nit al ras al recinte de la Fira i els voltants.
L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha explicat aquest matí que aquesta mateixa tarda es posaran a disposició 100 noves places i, a partir de demà, si hi ha demanda, les 60 restants. El pavelló 4 funcionarà fins el 17 d’agost, en tractar-se d’una mesura excepcional pel pic de la campanya, mentre que els altres recursos seguiran oberts tot el mes. Aquest any, l’oficina única de l’ajuntament ja ha sumat 2.230 atencions a temporers, més del doble que l’any passat.
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