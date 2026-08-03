SUCCESSOS
Vuit arrestos de la Urbana en una setmana per violència masclista
Les últimes detencions van ser al carrer Valentí Almirall i Pardinyes
La violència masclista continua sent un problema estructural. En l’última setmana, entre dissabte passat i ahir, només la Guàrdia Urbana –els Mossos no faciliten informació periòdica d’arrestos per aquests delictes– ha arrestat vuit homes acusats de maltractar les seues parelles o exparelles a la capital del Segrià. Els dos últims dissabte a la matinada als carrers Valentí Almirall i a Pardinyes. En la primera, van detenir un home de 38 anys i, en la segona, a la zona de penyes de la festa major de Pardinyes, un veí de 36 anys.
Aquests arrestos se sumen als que hi va haver l’anterior cap de setmana, tres dels quals el dissabte 25. Les altres tres detencions es van practicar dilluns, dimecres i dijous. Els arrestats tenen entre 25 i 46 anys.
En alguns dels casos, les denunciants han explicat als agents que no era la primera ocasió que patien maltractaments per part de la seua parella o exparella.
Els jutjats lleidatans van registrar 356 denúncies per violència contra la dona en el primer trimestre de l’any, segons l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del CGPJ.
Això suposa una mitjana de quatre casos per dia. El 73,3 per cent de les denúncies van ser presentades per les víctimes, un 15,7% ho van ser per la intervenció policial directa i un 11% per serveis assistencials. Hi va haver 105 condemnats per només sis homes absolts.