COL·LECTIUS
Queixa dels arquitectes pels baixos honoraris en licitacions a Lleida
El Col·legi demana a la Paeria que apugi les hores de contractació perquè siguin rendibles
La secció lleidatana del Col·legi d’Arquitectes ha presentat queixes davant de la Paeria al considerar massa baixos els honoraris fixats en les licitacions públiques de projectes arquitectònics. Des de l’entrada en vigor de la llei Òmnibus 25/2009, els col·legis professionals tenen prohibit establir tarifes o barems. Tampoc no poden orientar, recomanar o informar sobre aquests, i la llei de Contractes del Sector Públic obliga l’administració a calcular el pressupost base de les licitacions tenint en compte els costos salarials dels convenis col·lectius aplicables en cada cas.
“Si se sol·licita un arquitecte expert, específic o amb experiència, no es pot pretendre que els honoraris siguin els mínims que fixa el conveni”, explica el president del Col·legi a Lleida, Lluís de la Fuente, que ha sol·licitat a l’ajuntament que ampliï les hores de contractació perquè els concursos públics siguin més rendibles. “Els despatxos poden aplicar rebaixes en les seues ofertes, per la qual cosa si algun posa un preu massa elevat, hi haurà ofertes més baixes que guanyaran l’adjudicació”, afirma.
No obstant, el Col·legi considera que les administracions solen acceptar baixes temeràries, és a dir, propostes econòmiques de les empreses en les licitacions que resulten massa barates per poder executar el contracte sense incomplir la qualitat exigida o els convenis laborals. “Existeix una distorsió entre la mitjana de les ofertes econòmiques a causa del costum d’acceptar aquestes ofertes massa baixes amb un informe que les justifiqui”, afirma De la Fuente, que considera que aquesta pràctica és una “contradicció” que “debilita” el col·lectiu.