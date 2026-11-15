EDUCACIÓ
Distinció als alumnes amb millor nota de les PAU
El departament d’Universitats va entregar ahir a Barcelona les distincions als alumnes amb millor nota de la selectivitat d’aquest any. Concretament, es va premiar 322 alumnes, 183 noies i 132 nois, de 31 comarques que van aconseguir una nota igual o superior a 9 en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Entre els alumnes distingits hi havia Lucia Garcia, la jove d’Artesa de Segre que va aconseguir la millor nota d’aquest any a Lleida, un 9,6, i que volia cursar Estudis Anglesos a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta convocatòria de les PAU un 95,68% dels alumnes que es van presentar les van aprovar i la nota mitjana global de la fase general va ser d’un 6,403. La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va dir als premiats que “Catalunya necessita el vostre talent i ha de saber oferir-vos les condicions perquè el pugueu desenvolupar”.