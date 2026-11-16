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El bisbat cedeix a la Paeria espais de la parròquia del Clot per a l’esperat centre cívic
L’ajuntament rehabilitarà els interiors per acollir aquest equipament veïnal
El bisbat ha acordat amb l’ajuntament de Lleida la cessió d’espais dels edificis associats a la parròquia de Santa Maria Magdalena, al barri del Clot, per rehabilitar-los i convertir-los en l’esperat centre cívic del barri. La diòcesi manté la propietat i efectua una cessió de superfície a la Paeria per un període de 50 anys, una cosa "necessària perquè l’ajuntament pugui invertir fons" en les obres indispensables per adequar els interiors, segons ha explicat aquest matí l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de firmar el conveni amb el bisbe de Lleida, Daniel Palau. L’alcalde ha detallat que en una primera fase s’invertiran 715.000 euros, dels quals el 40% procedents de finançament europeu dels fons Feder.
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