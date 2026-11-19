Torna 'Escolta el batec del teu comerç' i repartirà més de 2.000 bosses entre els compradors
Campanya en favor del comerç local a Lleida i altres municipis de la demarcació
La campanya en favor del comerç local torna als carrers de Lleida i de diferents municipis de la demarcació el proper 23 de novembre, coincidint amb la setmana de descomptes del Black Friday. La iniciativa, impulsada per PIMEComerç, la Federació d’Hostaleria de Lleida i el Gremi de Forners de les Terres de Lleida, arriba a aquesta nova edició amb una novetat, el repartiment de bosses de tela reutilitzables entre els clients dels establiments adherits.
Els organitzadors han preparat una primera tirada de 2.000 bosses, encara que preveuen que seran insuficients i que hauran d’encarregar noves remeses, precisament ja treballen amb una segona. Cada establiment decidirà com distribuir-les entre els seus compradors. El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, confia a repetir la participació d’edicions anteriors, amb més de 4.000 comerciants, i espera que les bosses es facin visibles pels carrers durant el Black Friday i la campanya nadalenca. Entre els col·lectius que ja han confirmat la seua participació figura l’Associació de Paisans Xinesos de Lleida, que agrupa propietaris de basars i establiments de restauració. Llaràs va destacar la integració d’aquesta comunitat en els diferents àmbits de la ciutat.
La campanya es desenvoluparà inicialment del 23 al 29 de novembre, encara que algunes entitats prolongaran les activitats fins després de Nadal i fins i tot de Reis. El president del Gremi de Forners, Toni Frías, va reivindicar que el comerç local “és vida” i va mostrar la seua il·lusió per participar en la iniciativa. Llaràs va insistir que la campanya no pretén competir amb el Black Friday, sinó complementar-lo, i va recordar que cada comerciant és lliure d’oferir descomptes. Tanmateix, va criticar les pràctiques d’alguns grans operadors que anuncien rebaixes que no són reals i va celebrar que la Generalitat tingui previstes més de 2.000 inspeccions per controlar les ofertes.
El president de PIMEComerç també va advertir que aquesta serà l’última edició abans de la prevista obertura de Torre Salses, un escenari que, segons el seu parer, obligarà a replantejar la iniciativa el proper any. «El batec, potser el proper any tindrà més sentit que mai», va concloure.