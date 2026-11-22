SANITAT
Denuncien sobreocupació de boxs i lliteres en mal estat a l’Arnau
L’hospital diu vetllar perquè tots els pacients que requereixen monitoratge en tinguin
El sindicat CATAC-CTS denuncia que als boxs d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova se sol tractar dos pacients, malgrat estar “dissenyats i autoritzats per atendre una sola persona”, la qual cosa considera que compromet la seguretat dels pacients perquè “no disposen de prou preses d’oxigen, ni els monitors necessaris per controlar de forma segura les constants vitals”. Malgrat que es recorre a monitors portàtils i preses d’oxigen addicionals, el sindicat considera que no hi ha els suficients per tal de cobrir les necessitats dels boxs doblats. “Fem l’impossible per atendre tothom amb professionalitat, però treballem en una situació de col·lapse i de sobrecàrrega que cap administració hauria de permetre”, lamenta el sindicat, que titlla aquesta circumstància de “precarietat i deixadesa organitzativa”.
Així, l’hospital assegura que “en el disseny inicial dels boxs ja es va contemplar la possibilitat d’atendre dos pacients en determinades circumstàncies” amb equips addicionals, i que “la distribució dels pacients no es fa únicament en funció de la disponibilitat d’espai”, sinó que es fan valoracions individuals per determinar-la segons la seua “situació clínica, gravetat, necessitats de vigilància, monitoratge, oxigenoteràpia i tractament”. Afirma que “es vetlla perquè tots els pacients que requereixen monitoratge en tinguin”.
Així mateix, el sindicat denuncia que els zeladors de l’Arnau han de traslladar els pacients amb lliteres “defectuoses que han perdut el marcatge CE de seguretat i operen fora de la legalitat tècnica”, ja que “el material presenta greus defectes mecànics als frens, bloquejos de rodes defectuosos i baranes inestables”. Asseguren que s’envien a reparar de forma recurrent, però “tornen amb les mateixes deficiències”, per la qual cosa n’exigeixen la retirada.
En aquest sentit, CATAC-CTS qualifica la postura de la gerència com una “imprudència temerària” a l’entendre que aquesta situació causa un “risc real de caigudes o atrapaments als pacients”.
En aquest sentit, l’hospital explica que disposa d’una política de “renovació progressiva de les lliteres” segons “les necessitats detectades i la disponibilitat pressupostària”. Assenyala que ja s’ha tramitat una comanda “que actualment es troba en procés i pendent d’entrega per part del proveïdor”.