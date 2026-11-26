ENTITATS
Premiats dos estudis sobre la diabetis i la IA als CAP
Guardons del Col·legi de Metges
El Col·legi de Metges de Lleida (COMLL) va reconèixer ahir els projectes de Mireia Falguera i Montse Rivera, centrats en la salut cardiometabòlica i en la millora de la presa de decisions clíniques en l’Atenció Primària, en el marc de la sisena edició dels Premis COMLL a la Investigació en l’Atenció Primària, que tenen la finalitat de facilitar i fomentar la investigació entre els equips i professionals de l’Atenció Primària de Lleida.
El primer premi va ser per a Falguera, pel projecte Prevalença i incidències de prediabetis, diabetis i malaltia cardiovascular a la Cohort Prospectiva de Mollerussa. Estudi de seguiment als 10 anys. El segon va ser per a Rivera, amb el projecte Avaluació de l’impacte d’un agent intel·ligent de suport a la decisió clínica en la reducció de pràctiques de baix valor a l’Atenció Primària.
En aquesta sisena edició dels premis es van presentar un total de set projectes, dels quals els de Falguera i Rivera van obtenir una puntuació més alta. Tant un com l’altre, reconeguts pel COMLL, han estat guardonats amb 1.500 cada un. L’acte d’entrega es va celebrar ahir a la seu de l’entitat a Lleida.