EDUCACIÓ
Seguiment minoritari o nul en alguns centres de Lleida de l’aturada docent
A tot Catalunya, va ser del 14% segons Educació, i del 20% segons Ustec, menys que en les del passat curs. En canvi, en nombrosos col·legis i instituts públics sí que van faltar la majoria dels estudiants
| llEIDA | La vaga educativa convocada ahir pels sindicats Ustec, majoritari en el sector, CGT, Intersindical, CNT, COS i l’Assemblea Educativa, va registrar un seguiment minoritari entre els docents de Lleida, a diferència de les del passat curs. En la majoria dels instituts públics de la ciutat, l’adhesió a la vaga per part dels professors va ser des de “pràcticament nul·la” a un màxim del 20%, segons van indicar els directors. En canvi, en diversos centres la majoria d’alumnes sí que es van afegir a l’aturada. En el conjunt de Catalunya, Educació va xifrar la participació en un 14% de la plantilla, mentre que Ustec la va elevar al 20%. A l’institut Maria Rúbies, només van secundar la vaga set dels professors i van faltar 431 alumnes. A La Mitjana, van faltar 10 dels 50 docents que treballen al centre i només van assistir-hi 120 dels 450 alumnes, aproximadament. Al Joan Oró hi va haver més seguiment entre els estudiants que entre els docents. Al Montsuar el seguiment va ser “poquíssim”, amb un professor que va secundar la vaga. Pel que fa a les escoles, a la Minerva només 3 professors de 43 van secundar l’aturada, però només el 20% de l’alumnat va acudir al centre. Al Magí Morera, van acudir 6 alumnes. Una situació similar va tenir lloc a Tàrrega, on “gairebé ha faltat la totalitat de l’alumnat de quart d’ESO i de Batxillerat”, van dir a l’institut Manuel de Pedrolo. Entre el professorat, va secundar la vaga un 22%. A l’institut d’Agramunt, cap docent no es va afegir a la vaga i només ho va fer un 4% de l’alumnat. A l’escola Maria Mercè Marçal, un 28% dels docents i un 68% d’alumnes es van adherir a l’aturada. Els sindicats van organitzar una única manifestació a Barcelona, per la qual cosa van organitzar busos que van partir de diferents localitats. A primera hora del matí, uns 50 manifestants van accedir al vestíbul del Palau de la Generalitat.