Què ens interessa als joves?

Personalment, a mi m'interessa i m'inquieta el fet de no saber que em trobaré a la vida, que treballaré o on viure i que faré. També m'inquieta el fet de si algun dia trobaré el que la gent considera com l'amor de la teva vida i si algun dia em casaré o tindre fills, tot això són coses que a mi personalment m'inquieten. També el m'inquieta el fet que la gent que ara m'envolta, d'aquí uns anys no estigui com per exemple la meva família, com portaré la mort d'essers que estimo,m'afectara molt? No?. I quan em mudi a una casa jo sol? Ho faré sol o amb parella? I sobretot la gent que ara m'envolte com amics o amigues, estaran allí en el futur?, com serà el moment que algun amic meu es casi? Seguiré sent amic de la gent que són els meus amics ara? I ell dia que sigui pare?, o tiet? O padrí? Com serà aquell dia? I sobre el meu futur laboral, seré feliç treballant?, treballaré del que vull o estaré un lloc on no m'agradi treballar? Guanyaré un bon sou? Viure acomodat o viure dubtant si arribaré a final de mes?