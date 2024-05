El telenotícies de la sostenibilitat

Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES Una sortida en bici per treballar el transport sostenible. - INS MARIA RÚBIES

Els alumnes de primer d'ESO de l'institut Maria Rúbies de la Bordeta duen a terme un mètode de treball multidisciplinari pel qual es converteixen en presentadors d'un telenotícies sobre diversos àmbits amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat d'avançar en la sostenibilitat.

L’aprenentatge per projectes és un dels mètodes que incorporem a l’institut per aconseguir que el nostre alumnat aprengui aquells continguts imprescindibles per assolir les competències bàsiques que els permetin anar desenvolupant el seu coneixement. Sense deixar de banda la lectura, l’escriptura i l’ensenyament de les matèries científiques, tecnològiques i de llengües, en què el docent dirigeix l’aula per transmetre els continguts curriculars adients, els projectes s’aprofiten per fomentar el treball en equip i per desendreçar una mica la classe, la qual cosa garanteix la inclusió i transforma l’heterogeneïtat de l’alumnat en una oportunitat per a tothom. Tots fan de tot i es minimitzen els desnivells. Hi ha dos docents a l’aula per dinamitzar les activitats. A més a més, totes les situacions d’aprenentatge són competencials, com ens indica el nou currículum. Això significa que es basen en situacions reals que els alumnes viuen diàriament.

A 1r d’ESO amb aquest mètode de treball multidisciplinari es converteixen en periodistes i presentadors d’un telenotícies. Ciències socials (Geografia i Història), Ciències experimentals (Biologia) i Tecnologia i digitalització s’ajunten per treballar continguts dels seus respectius currículums i transmetre un concepte i una pràctica tan necessària i important avui dia com és la sostenibilitat. Per això al nostre telenotícies l’anomenem “TN SOStenible” i, partint d’aquest concepte, configurem el sumari del nostre programa i determinem els reportatges que el componen, tots basats en la cura del nostre planeta i en els ODS amb la seva Agenda 2030: fer front al canvi climàtic, mesures d’estalvi d’aigua, reducció i tractament dels residus, energies netes, producció i consum responsables. Les matèries de llengües s’ocupen de les pauses publicitàries. A Llengua castellana es treballen els anuncis, i Música hi participa creant les sintonies del noticiari.A més dels continguts, s’aprenen les tècniques necessàries per convertir-los en notícies, com l’elaboració dels guions i la capacitat per explicar-los i perdre la por a parlar davant la càmera, cosa que ajuda molt a l’alumnat a exposar-se en públic a l’hora de fer presentacions orals en cursos superiors.L’institut també participa en la microxarxa “Consum conscient i residu zero”, impulsada per les escoles sostenibles de Lleida. El nostre objectiu és reduir els embolcalls generats en l’esmorzar, perquè continuem veient molt alumini. Fem un recompte dels residus a les aules i ho anotem a la graella, que anomenem “Green Team”. Aquests són els resultats del primer quadrimestre a 1r d’ESO: un 19,3% porten peces de fruita; un 20,6%, paper d’alumini; un 26,7%, embolcall reutilitzable; un 13,3%, embolcall de plàstic; un 11,3%, tovalló de paper; i un 8,8%, brics. Per millorar els resultats, des de l’àrea de Tecnologia l’alumnat de 1r d’ESO confecciona un embolcall reutilitzable, amb teles ben atractives i elabora la notícia “Reduïm els residus del nostre institut” on informen dels resultats de les quantificacions i expliquen l’elaboració del boc’n’roll.

El punt de vista dels estudiants de Secundària

Els professors Jordi Castany i Raquel Caballé coordinen les notícies de Ciències socials. En relació amb el que es treballa en altres àrees i el que marca el nostre currículum realitzem la notícia entorn de les causes i efectes del canvi climàtic. D’aquesta manera lliguem la notícia amb els objectius de desenvolupament sostenibles. També treballem una notícia relacionada amb l’ODS 5, entorn de la igualtat de gènere. Fem una recerca d’aquelles dones que han passat a la història per ser referents en diversos àmbits. Aquest any hem escollit la Maria Rúbies, que posa nom al nostre centre.

El canvi climàtic i la igualtat de gènere són dos dels àmbits que es treballen

Des de Tecnologia es treballa la producció audiovisual del TN. El procés d’enregistrament es realitza amb diferents tauletes, tant per als vídeos com per fer les funcions de teleprompter. L’enregistrament dels clips de vídeo es fa en una aula específica, amb un chroma key, un conjunt de focus (construïts pels propis alumnes) i tots els dispositius necessaris. Els alumnes també creen les imatges de fons genèric. Un cop cada equip ha editat la notícia que té assignada, un altre s’encarrega de l’edició final. El procés de producció i creació es fa en equips, de 3 o 4 alumnes com a màxim.

Un procés de producció i creació que es fa en equips d’un màxim de quatre alumnes

Des de l’àrea de Ciències naturals elaborem la notícia del temps. Comencem per entendre què és i com funciona l’atmosfera i expliquem com i per què plou, i com fan les prediccions els meteoròlegs.Observem i registrem dades atmosfèriques de Lleida, i fem les gràfiques que presentarem en el telenotícies. Per finalitzar, informem de la quantitat actual de CO2 que hi ha a l’atmosfera terrestre i la comparem amb les dades del curs passat. També fem la notícia de la sortida al parc de la Mitjana, que descriu les adaptacions dels animals i plantes que hem vist, la recollida de mostres de macroinvertebrats aquàtics i la seva observació al laboratori amb lupa, entrevista a una educadora i molt material gràfic.

Notícia del temps amb dades de Lleida i de l’evolució del CO2 a l’atmosfera

Per iniciar el procés del TN els alumnes han de realitzar el guió literari i tècnic per cadascuna de les notícies. És en aquest moment que els presentem els diversos temes per tractar. El guió literari està dissenyat per l’equip docent, que mitjançant l’ús de preguntes pot guiar-los en la recerca i estructuració del contingut. Durant aquest procés hi ha una retroacció per part del professorat amb l’objectiu de fer les pertinents modificacions. Aquesta part han de completar-la amb el guió tècnic, en el qual es treballen aspectes propis de l’enfocament audiovisual i l’ús de recursos com imatges i vídeos en la postproducció.

Els estudiants assumeixen la feina d’elaboració del guió literari i tècnic

