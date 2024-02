El Citroën ë-C3 inicia el compte enrere per arribar al mercat

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ja és possible demanar i reservar un Nou Citroën ë-C3 en qualsevol punt de la xarxa comercial a Espanya, a més del Citroën Store Online. Amb aquesta nova proposta, la marca es manté fidel a la seua tradició innovadora per revolucionar el món dels vehicles “zero emissions”, a l’oferir totes les prestacions que s’esperen d’una berlina polivalent compacta per sota de la barrera psicològica dels 25.000 euros.

A banda de pel seu preu econòmic, el Citroën ë-C3 destaca per un estil modern i atractiu. No renuncia a res: ofereix una gran polivalència gràcies als seus més de 300 km d’autonomia.

La bateria de 44 kWh respon perfectament a l’ús diari d’aquest tipus d’automòbils i permet enfrontar-se a trajectes llargs gràcies a la càrrega ràpida. N’hi ha prou amb 26 minuts per passar d’un nivell de càrrega del 20% al 80% en una estació de càrrega de corrent continu de 100 kW i només 4 h 10 amb un carregador de paret que ofereixi una potència de 7 kW. D’altra banda, cada trajecte és sinònim de benestar gràcies a la suspensió Citroën Advanced Comfort® de sèrie, els seients Citroën Advanced Comfort®, la posició de conducció sobreelevada, l’innovador tablier C-zen Lounge i equipaments moderns que fan més fàcil el dia a dia. Es comercialitza en dos versions, You i Max.

Aquesta simplificació facilitarà la venda online i permet garantir preus de venda més baixos gràcies a una optimització de la producció, els estocs i els fluxos logístics, afirma la marca.