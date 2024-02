detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lamborghini ha reforçat la seua estratègia Direzione Cor Tauri, amb el llançament del seu primer model 100% elèctric per al 2028, així com la reducció del 40% de les emissions de diòxid de carboni (CO2) per cotxe a tota la cadena de valor i del 80% de les emissions de la seua flota en circulació per al 2030 en comparació amb el 2021.