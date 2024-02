S'ha millorat amb tecnologia per a vehicles de segments superiors, inclòs el sistema de connectivitat SYNC 4 i l’assistent de velocitat predictiva.

Ford ha donat a conèixer el nou SUV compacte Puma, millorat amb tecnologia per a vehicles de segments superiors, inclòs el sistema de connectivitat SYNC 4 i l’assistent de velocitat predictiva, per circular per autopista relaxadament. Dotat d’un habitacle renovat, en sobresurt el tauler de disseny digital centrat en el conductor.