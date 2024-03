Lancia Ypsilon 100% elèctric, punt de partida

Fa el debut com el nou Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, i compta amb la millor autonomia de la seua classe en el segment B.

Lancia emprèn una nova etapa amb el llançament de l’Ypsilon en versió limitada Edizione Limitata Cassina.

Primer vehicle 100% elèctric de la marca, que representa un pas més en el viatge que es va iniciar amb el concepte Lancia Pu+Ra+HPE, expressat en el màxim disseny, confort i benestar a bord. Inclou els icònics fars redons full-led, que recorden l’inoblidable Lancia Stratos, un model llegendari en el món dels ral·lis.

Símbol de la col·laboració entre Lancia i Cassina naix la taula multifunció tavolino, inèdita en l’interior d’un cotxe. Converteix l’habitacle en una autèntica sala d’estar Lancia, que evoca les acollidores cases de disseny italià, un espai en el qual destaquen els materials reciclats innovadors.

D’altra banda, acredita com a punts forts una gran pantalla de 10,25”, així com el millor sistema d’ajuda a l’aparcament de sèrie i d’il·luminació exterior en termes de tecnologia. A més, és l’únic model del segment equipat amb conducció autònoma de nivell 2. El vehicle compta amb la millor autonomia de la seua classe en el segment B prèmium al registrar fins a 403 quilòmetres, alhora que tarda menys de 10 minuts a recarregar-se prou per recórrer 100 quilòmetres. Compta amb el suport de Free2move Charge, un ecosistema complet i integrat que proporciona una càrrega ininterrompuda de l’automòbil i una gestió de l’energia.

Cotxe urbà intel·ligent

El nou Lancia Ypsilon és un cotxe urbà intel·ligent. El sistema d’assistència a l’aparcament afavoreix la maniobrabilitat del cotxe a la ciutat, cortesia de càmeres i sensors davanters i posteriors que faciliten l’aparcament. Les especificacions tècniques es completen amb el sistema d’entrada i arrancada sense clau. I, per a aquelles persones que no poden separar-se del seu dispositiu personal, un carregador de telèfon sense fil i Bluetooth Android Auto / Apple CarPlay.

Conducció autònoma. De nivell 2, ajusta automàticament la velocitat de creuer i la trajectòria. Es pot activar entre 30 i 150 km/h, i inclou Traffic Jam Assist amb funció Stop&Go, per reiniciar el cotxe quan es queda atrapat en un embús de trànsit.

Estratègia. Inclou el llançament de tres nous models, un cada dos anys. El nou Lancia Ypsilon es llança en la versió BEV, propulsada per un tren motriu totalment elèctric. A partir del 2026, Lancia només traurà models 100% elèctrics.