Suzuki Vitara, aspecte renovat amb propulsió híbrida

Suzuki posa al dia el seu emblemàtic Vitara, amb un nou aspecte i propulsió mild hybrid, a la qual s’afegirà més endavant una strong hybrid, ambdós amb etiqueta Eco i tracció 4x2 i 4x4 AllGrip.

La mild hybrid munta un sistema híbrid lleuger que no només redueix el consum entre un 15 i un 20%, sinó que augmenta el plaer de conducció amb una enèrgica resposta a l’accelerar.

El sistema SHVS integra un generador de 48 V amb funció de motor elèctric i una bateria de ió liti. Tot plegat proporciona suport al motor de combustió de 95 kW (129 CV), de manera que li aporta una potència extra de 10 kW.

Per la seua part, les variants Strong Hybrid combinaran un motor de gasolina d’1.6 litres i 120 CV amb un motor elèctric de 25 kW. Gràcies a dispositius com la unitat MGU i el sistema Power Black, reduirà consums i emissions i circularà en mode zero emissions durant trajectes curts.

Exteriorment, estrena frontal, amb nous fars full led i para-xocs i graella que li confereixen una imatge més moderna. A la zona posterior, l’espòiler del sostre s’estén fins al pilar C, dotant la part de darrere de més volum.

Amplia l’oferta fins a deu tonalitats a l’incorporar dos novetats, la decoració bitò que combina blau amb sostre negre, i el to monocolor gris tità.

A l’interior, sobresurt el sistema d’infoentreteniment amb funcions més avançades, que integra navegador, reconeixement de veu, càmera de visió posterior i connectivitat sense fil per Apple CarPlay i Android Auto.

Un altre gran avenç és Suzuki Connect, l’app que ofereix funcionalitats pràctiques de forma remota, com saber si el cotxe s’ha quedat amb els llums encesos o obert i bloquejar-lo des del mòbil, o bé comprovar el nivell de combustible, el consum mitjà i l’autonomia restant.

Per garantir la màxima seguretat, el Suzuki Vitara està equipat amb els ADA més avançats. Al capdavant, el DSBS II de segona generació, que inclou control predictiu de frenada amb detecció de vianants, bicis i motos, a més d’alerta de canvi de carril, alerta antifatiga o control de velocitat adaptatiu. Els acabats S2 i S3 afegeixen a aquesta dotació la detecció d’angle mort i l’alerta de trànsit posterior.

Altres elements destacats de l’equipament són el botó d’arrancada sense clau, climatitzador automàtic, sensor de pluja, llums automàtics o llantes d’aliatge amb pneumàtics 215/55 R17. El preu de venda de partida és de 24.500 euros en la versió 6MT 1.4 Mild Hybrid S1.