Més de la meitat dels conductors enquestats triarien una roda de menor mida amb un pneumàtic de més perfil per a una major comoditat, segons una enquesta d’Apollo Tyres. Pneumàtics “assequibles” i “assegurances” són les prioritats per al 50% dels conductors i disposar de “tracció i agafament durant tot l’any” ho és per al 45%.